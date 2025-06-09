В Москве задержана группа мошенников, обманувших инвесторов на 21 миллион рублей

В ходе оперативных мероприятий полиция задержала шестерых подозреваемых: пять мужчин в возрасте от 21 до 31 года и женщина 24 лет. Во время обысков по их местам жительства изъяли мобильные телефоны и другие устройства, где содержалась информация, важная для расследования.