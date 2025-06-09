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В Москве задержана группа мошенников, обманувших инвесторов на 21 миллион рублей

В Южном административном округе Москвы сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве с инвестициями. Они представлялись брокерами, предлагали курсы и обещали высокую доходность.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Южном административном округе Москвы полиция задержала группу подозреваемых, причастных к серии мошеннических схем с инвестициями.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники создали подставную компанию, через которую привлекали средства граждан, обещая высокую доходность от вложений в ценные бумаги. Для поиска жертв они использовали популярные онлайн-платформы по поиску работы. Потенциальных клиентов приглашали в офисы, которые регулярно меняли расположение. Среди них были помещения на улице Ленинская Слобода, Дербеневской набережной и Варшавском шоссе в Москве.

Злоумышленники убеждали соискателей, что они могут преуспеть на финансовых рынках, предлагая вкладывать деньги в одну из брокерских платформ или проходить платные курсы. Некоторые жертвы даже брали кредиты, чтобы вложить средства в «выгодные» проекты. На самом деле все деньги, после перевода в криптовалюту, поступали одному из организаторов схемы.

По данным следствия, общее число пострадавших составило не менее 21 человека, а общий ущерб превысил 21 миллион рублей.

В ходе оперативных мероприятий полиция задержала шестерых подозреваемых: пять мужчин в возрасте от 21 до 31 года и женщина 24 лет. Во время обысков по их местам жительства изъяли мобильные телефоны и другие устройства, где содержалась информация, важная для расследования.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», объединенные в одно производство. Один из подозреваемых заключен под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступной деятельности и устанавливать всех жертв.