76-летний пенсионер на «Калине» влетел в «Гранту» в Сызрани днем 8 июня

Авария произошла на проспекте 50 лет Октября. Подробностями поделились представители областного главка.
76-летний мужчина на «Калине» столкнулся с «Грантой» с 52-летним автолюбителем за рулем вблизи пятиэтажного кирпичного дома № 24. В тот момент пытался повернуть налево на регулируемом перекрестке.
Обоим водителям после ДТП назначили амбулаторное лечение. Также в воскресенье в 63-м регионе женщина на Daewoo выбралась на встречку и влетела в «Ладу».
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