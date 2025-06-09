Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

76-летний пенсионер на «Калине» влетел в «Гранту» в Сызрани днем 8 июня

Авария произошла на проспекте 50 лет Октября.

Качество жизни в вашем регионе

Авария произошла на проспекте 50 лет Октября. Подробностями поделились представители областного главка.

76-летний мужчина на «Калине» столкнулся с «Грантой» с 52-летним автолюбителем за рулем вблизи пятиэтажного кирпичного дома № 24. В тот момент пытался повернуть налево на регулируемом перекрестке.

Обоим водителям после ДТП назначили амбулаторное лечение. Также в воскресенье в 63-м регионе женщина на Daewoo выбралась на встречку и влетела в «Ладу».

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.