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Казанскому подростку грозит срок за попытку сбыть партию наркотиков

В Казани поймали подростка, который хотел сбыть партию наркотиков.

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По версии следствия, в январе-марте 16-летний подросток получил через интернет координаты тайника, где находилось более 40 граммов наркотиков, для дальнейшей раскладки в Казани за вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения. Теперь подростку грозит реальный срок.

Сотрудники следственного управления напоминают молодым людям о необходимости отвергать любые предложения о заработке противоправными и преступными способами. Соглашаясь на такие предложения, несовершеннолетние должны помнить, что наказание за данное преступление предполагает реальное лишение свободы.