Казанскому подростку грозит срок за попытку сбыть партию наркотиков

По версии следствия, в январе-марте 16-летний подросток получил через интернет координаты тайника, где находилось более 40 граммов наркотиков, для дальнейшей раскладки в Казани за вознаграждение.
Возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения. Теперь подростку грозит реальный срок.
Сотрудники следственного управления напоминают молодым людям о необходимости отвергать любые предложения о заработке противоправными и преступными способами. Соглашаясь на такие предложения, несовершеннолетние должны помнить, что наказание за данное преступление предполагает реальное лишение свободы.