В Казани мужчина выпал из окна прямо на проходившего дворника

В Казани мужчина выпал из окна и приземлился прямо на проходившего дворника. Трагедия произошла на улице Завойского. Об этом «КП-Казань» сообщили собственные источники.
По словам очевидцев, мужчине предположительно 40−50 лет, признаков жизни после падения не подавал. Состояние дворника оценивается как тяжелое. Предварительно, он получил закрытую черепно-мозговую травму и повредил нос.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Жив ли упавший с балкона мужчина пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что три человека выпали из лодки в реку Казанку. Очевидцы вызвали спасателей, но их помощь не понадобилась — утопающих спасли находящиеся рядом люди. Инцидент произошел вечером напротив ресторана «Парус».