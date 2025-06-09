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В Казани мужчина выпал из окна прямо на проходившего дворника

Трагедия произошла на улице Завойского.

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Источник: Комсомольская правда

В Казани мужчина выпал из окна и приземлился прямо на проходившего дворника. Трагедия произошла на улице Завойского. Об этом «КП-Казань» сообщили собственные источники.

По словам очевидцев, мужчине предположительно 40−50 лет, признаков жизни после падения не подавал. Состояние дворника оценивается как тяжелое. Предварительно, он получил закрытую черепно-мозговую травму и повредил нос.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Жив ли упавший с балкона мужчина пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что три человека выпали из лодки в реку Казанку. Очевидцы вызвали спасателей, но их помощь не понадобилась — утопающих спасли находящиеся рядом люди. Инцидент произошел вечером напротив ресторана «Парус».