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Жителя Бурятии заключили под стражу за убийство падчерицы и экс-жены

Тела 35-летней женщины и ее 17-летней дочери были обнаружены в бане.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ночь на 7 июня в одном из сел Бурятии произошло страшное преступление. В бане были обнаружены тела 35-летней женщины и ее 17-летней дочери. По данным следствия, подозреваемый — бывший муж погибшей, с которым она недавно развелась.

Семейная драма разыгралась, когда мужчина приехал к бывшей супруге для «разговора». В бане между ними произошла ссора, во время которой он сначала избил женщину, а затем нанес ей ножевые ранения. На крики матери прибежала старшая дочь, но агрессор набросился и на нее. Обе скончались на месте.

Как ранее стало известно КП-Иркутск, после убийства мужчина забрал их общую с погибшей годовалую дочь и отвез ее к женщине, с которой жил после развода. Попытавшись скрыть следы преступления — выбросив нож и окровавленную одежду — он был задержан полицией в тот же день.

— Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Подозреваемый полностью признал вину. 9 июня суд заключил его под стражу, — сообщают в СУ СКР Бурятии.

Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске прощание с убитым при резне школьником перенесено на 10 июня.