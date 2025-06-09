Жителя Бурятии заключили под стражу за убийство падчерицы и экс-жены

В ночь на 7 июня в одном из сел Бурятии произошло страшное преступление. В бане были обнаружены тела 35-летней женщины и ее 17-летней дочери. По данным следствия, подозреваемый — бывший муж погибшей, с которым она недавно развелась.
Семейная драма разыгралась, когда мужчина приехал к бывшей супруге для «разговора». В бане между ними произошла ссора, во время которой он сначала избил женщину, а затем нанес ей ножевые ранения. На крики матери прибежала старшая дочь, но агрессор набросился и на нее. Обе скончались на месте.
Как ранее стало известно КП-Иркутск, после убийства мужчина забрал их общую с погибшей годовалую дочь и отвез ее к женщине, с которой жил после развода. Попытавшись скрыть следы преступления — выбросив нож и окровавленную одежду — он был задержан полицией в тот же день.
— Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Подозреваемый полностью признал вину. 9 июня суд заключил его под стражу, — сообщают в СУ СКР Бурятии.
Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске прощание с убитым при резне школьником перенесено на 10 июня.