Жителя Бурятии заключили под стражу за убийство падчерицы и экс-жены

Семейная драма разыгралась, когда мужчина приехал к бывшей супруге для «разговора». В бане между ними произошла ссора, во время которой он сначала избил женщину, а затем нанес ей ножевые ранения. На крики матери прибежала старшая дочь, но агрессор набросился и на нее. Обе скончались на месте.