Виновник смертельного ДТП на Борском мосту задержан в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области, водитель автомобиля «Сузуки» скрылся с места происшествия. С целью сокрытия следов преступления 34-летний нижегородец спрятал автомобиль и сжег его.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель иномарки задержан, он признал свою вину.
Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста. Сгоревший автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.
Авария произошла 7 июня на Борском мосту. Приближаясь к опоре моста № 92, «Сузуки» столкнулся с мотоциклом «Хонда», которым управлял мужчина 1993 года рождения. В результате ДТП мотоциклист погиб, а пассажирка мотоцикла была доставлена в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что виновник смертельного ДТП на Борском мосту установлен в Нижнем Новгороде.