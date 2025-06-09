Виновник смертельного ДТП на Борском мосту задержан в Нижнем Новгороде

Авария произошла 7 июня на Борском мосту. Приближаясь к опоре моста № 92, «Сузуки» столкнулся с мотоциклом «Хонда», которым управлял мужчина 1993 года рождения. В результате ДТП мотоциклист погиб, а пассажирка мотоцикла была доставлена в медицинское учреждение.