Хоккеист «Автомобилиста» впал в кому после ДТП на ЕКАД

Артем за рулем Ford Focus ехал с друзьями со стороны Полевского в сторону Челябинского тракта. Он выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на препятствие в виде разделительного ограждения, с последующим опрокидыванием. «В результате ДТП водитель и два пассажира — девушка 2008 года рождения и молодой человек 2007 года рождения получили травмы различной степени тяжести, — рассказали в Госавтоинспекции. — Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности». Известно, что за руль Митькин сел, не имея водительских прав.