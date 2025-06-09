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Хоккеист «Автомобилиста» впал в кому после ДТП на ЕКАД

В аварии с 18-летним водителем без прав пострадали два пассажира.

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Источник: ГИБДД Екатеринбурга

В ДТП на Екатеринбургской кольцевой дороге в ночь на 8 июня разбился хоккеист «Автомобилиста» 18-летний Артем Митькин. Он получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую, и впал в кому. По данным городской ГИБДД, авария случилась около полтретьего ночи на 78-м километре ЕКАД.

Артем за рулем Ford Focus ехал с друзьями со стороны Полевского в сторону Челябинского тракта. Он выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на препятствие в виде разделительного ограждения, с последующим опрокидыванием. «В результате ДТП водитель и два пассажира — девушка 2008 года рождения и молодой человек 2007 года рождения получили травмы различной степени тяжести, — рассказали в Госавтоинспекции. — Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности». Известно, что за руль Митькин сел, не имея водительских прав.