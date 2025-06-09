16-летняя автомобилистка устроила ночное ДТП в Приморье

Напоминаем, ранее в селе Новодевица Хорольского округа несовершеннолетние брат и сестра угнали родительский мотоцикл и попали в ДТП, наехав на двух пешеходов: 11-летний байкер и один из пешеходов погибли на месте, девочка и второй пешеход госпитализированы в сельскую больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело, в ходе расследования будет проверена работа органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.