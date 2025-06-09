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16-летняя автомобилистка устроила ночное ДТП в Приморье

34-летний приморец, управляя автомобилем Nissan X-Trail, дал порулить своей 16-летней пассажирке, но та не справилась с управлением и устроила ДТП, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на полицию Приморского края.

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Источник: ДЕЙТА

Теперь девочке грозит постановка на профилактический учёт после «разбора полётов» на комиссии по делам несовершеннолетних вместе с её родителями.

Инцидент произошёл в Находке на улице Пугачёва в районе дома № 2а. Девочка-подросток, получив управление транспортным средством, двигалась по направлению от улицы Дзержинского в сторону Сидоренко, но задача оказалась для юной автомобилистки слишком сложной — она протаранила оградку и ворота. Авария произошла в тёмное время суток.

Девочке потребовалась медицинская помощь, ей назначили амбулаторное лечение. На неё составили административный материал за езду без прав (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Ещё один материал оформили на владельца «Ниссана», доверившего управление девочке, по умолчанию не имеющей водительского удостоверения в силу возраста. За такое разрешение ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ).

Напоминаем, ранее в селе Новодевица Хорольского округа несовершеннолетние брат и сестра угнали родительский мотоцикл и попали в ДТП, наехав на двух пешеходов: 11-летний байкер и один из пешеходов погибли на месте, девочка и второй пешеход госпитализированы в сельскую больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело, в ходе расследования будет проверена работа органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.