16-летняя автомобилистка устроила ночное ДТП в Приморье

Теперь девочке грозит постановка на профилактический учёт после «разбора полётов» на комиссии по делам несовершеннолетних вместе с её родителями.
Инцидент произошёл в Находке на улице Пугачёва в районе дома № 2а. Девочка-подросток, получив управление транспортным средством, двигалась по направлению от улицы Дзержинского в сторону Сидоренко, но задача оказалась для юной автомобилистки слишком сложной — она протаранила оградку и ворота. Авария произошла в тёмное время суток.
Девочке потребовалась медицинская помощь, ей назначили амбулаторное лечение. На неё составили административный материал за езду без прав (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Ещё один материал оформили на владельца «Ниссана», доверившего управление девочке, по умолчанию не имеющей водительского удостоверения в силу возраста. За такое разрешение ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ).
Напоминаем, ранее в селе Новодевица Хорольского округа несовершеннолетние брат и сестра угнали родительский мотоцикл и попали в ДТП, наехав на двух пешеходов: 11-летний байкер и один из пешеходов погибли на месте, девочка и второй пешеход госпитализированы в сельскую больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело, в ходе расследования будет проверена работа органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.