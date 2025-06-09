Более 267 тысяч человек посетили уфимский фестиваль «Айда играть»

В Уфе подвели итоги прошедшего фестиваля «Айда играть». На оперативном совещании в ЦУРе республики министр культуры Амина Шафикова сообщила, что мероприятие посетило более 267 тысяч человек.
Фестиваль, проходивший с 5 по 8 июня, объединил около 150 производителей игровой продукции и мастеров народных промыслов из десяти субъектов России. Самыми активными участниками проявили стали представители Нижегородской и Кировской областей, которые привезли многочисленные экспозиции и делегации.
Как отметила Шафикова, масштабный форум стал значимым событием в культурной жизни республики, продемонстрировав огромный интерес населения к традиционным и современным видам игр.
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