СКР обвинил мэра Красноярска в получении взятки в размере 180 млн рублей

Следственный комитет сообщил подробности об уголовном деле мэра Красноярска Владислава Логинова, о задержании которого стало известно сегодня. По версии следствия, за несколько лет глава города получил от предпринимателя взятки на общую сумму более 180 млн руб. Взятки, как считает СКР, представляли собой как денежные средства, так и оплату строительства бани на участке Владислава Логинова.