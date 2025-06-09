СКР обвинил мэра Красноярска в получении взятки в размере 180 млн рублей

Как заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Владислав Логинов получал взятки в 2018—2024 годах, когда занимал пост первого заместителя главы Красноярска и впоследствии стал мэром. Ведомство считает, что целью коррупционной схемы было обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах на выполнение ремонта дорог.
«Логинов задержан, ему предъявлено обвинение», — уточнила Петренко. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В служебном кабинете мэра, по месту жительства, а также в МКУ Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» проведены обыски. Изъяты документы по муниципальным контрактам и «иные предметы и документы, имеющие значение для следствия».