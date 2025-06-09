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Встреча закончилась трагедией: В Молдове молодой человек изнасиловал и убил 56-летнюю женщину

Преступление было совершено во Флорештах.

Источник: Комсомольская правда

В селе Сэнэтэука (Флорешты) 56-летнюю женщину изнасиловал и убил 36-летний, ранее судимый мужчина.

Они распивали алкоголь, после чего он избил её, изнасиловал и задушил.

Тело нашли на следующий день.

Подозреваемый задержан на 72 часа, уточняет pulsmedia.md.

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