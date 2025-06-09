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Ушел из дома и исчез: в Башкирии пропал пятилетний мальчик

В Башкирии начались поиски пропавшего пятилетнего Леона Тихонова.

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Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал маленький ребенок. По информации волонтеров «Лиза Алерт», речь идет о пятилетнем Леоне Тихонове из села Серафимовское Туймазинского района.

Мальчик ушел 9 июня из дома и пропал. Сейчас волонтеры срочно собирают людей для выезда на поиск.

Приметы: рост 100 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Пропавший ребенок был одет: оранжевая футболка, черные шорты, черные кроссовки, разноцветная кепка.

Если Вам известна судьба Леона, просьба сообщать по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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