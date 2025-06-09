«В любой момент могло рвануть»: что известно о пожаре на лакокрасочном складе в Юдино

По предварительным данным, загорелся растворитель. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. На место прибыли несколько десятков пожарных расчетов, которые оперативно справились с огнем.
К моменту прибытия корреспондентов «Татар-информа» дым уже рассеялся, но на месте остались следы выгоревшей земли и большой черный участок. Рядом со складом проходит железная дорога, недалеко расположена железнодорожная станция. По информации МЧС, объекты инфраструктуры не пострадали.
На территории склада находились пластиковые кубы с горючими веществами. Опасность представляли также цистерны, находящиеся рядом с местом пожара. В них могли храниться легковоспламеняющиеся материалы. После тушения пожарные продолжали поливать металлические емкости для охлаждения и предотвращения повторного возгорания.
Охранник склада не подпускал журналистов ближе к месту пожара.
«Не надо туда ходить, в любой момент рванет, там цистерны», — сказал мужчина. Он оказался единственным, кто смог что-то объяснить по поводу произошедшего.
«Я не знаю, кто вызвал пожарных. Когда все началось, я побежал везде открывать ворота», — добавил охранник.
На место происшествия прибыли не только пожарные, но и другие оперативные службы. Полиция пыталась найти кого-то, кто мог дать внятные разъяснения по поводу произошедшего.
«Я товар сегодня погрузил. Мне надо документы забрать, но меня пока не пропускают», — рассказал один из мужчин на месте происшествия.
К помощи пожарных присоединился водитель частной водовозки, который предложил использовать свой автомобиль для тушения.
«Я сам раньше работал пожарным, поэтому не смог остаться в стороне», — рассказал он.
По информации МЧС, пострадавших нет. Пожару был присвоен третий номер сложности — средний уровень. Установить точную причину возгорания помогут камеры видеонаблюдения, установленные на предприятии.