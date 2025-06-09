«В любой момент могло рвануть»: что известно о пожаре на лакокрасочном складе в Юдино

К моменту прибытия корреспондентов «Татар-информа» дым уже рассеялся, но на месте остались следы выгоревшей земли и большой черный участок. Рядом со складом проходит железная дорога, недалеко расположена железнодорожная станция. По информации МЧС, объекты инфраструктуры не пострадали.