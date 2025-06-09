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Мэру Красноярска предъявили обвинение в получении взятки в размере 180 млн рублей

По версии следствия, мэр Красноярска Владислав Логинов получил взятку в виде денег и оплаты строительства бани.

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко прокомментировала задержание мэра Красноярка Владислава Логинова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие установило, что в период с 2018 по 2024 год Владислав Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем чиновнику земельном участке.

За незаконное вознаграждение Логинов обеспечил победу фирме на торгах на выполнение ремонта городских дорог. Заказчиком выступало УДИБ Красноярска.

Обыски прошли с служебном кабинете мэра в администрации, в его доме, а также в УДИБе. Следователи изъяли документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Мэр Красноярска задержан. Как сообщает ТАСС, его этапируют в Москву, где изберут меру пречения.

В мэрии Красноярска заявили, что администрация продолжает работать в штатном режиме.

«Решение об исполняющем обязанности главы города будет принято в ближайшее время», — отметили там.

Сейчас у Владислава Логинова есть три первых заместителя. Это Александр Мацак, Роман Одинцов и Алексей Шувалов.