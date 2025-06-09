«Лада Калина» сбила двухлетнего мальчика во дворе дома на Наличной улице

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 8 июня в 15:00 во дворе дома 41/14 по Наличной улице 35-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Лада Калина», допустил наезд на двухлетнего ребенка, который выбежал от парадной к припаркованным автомобилям.