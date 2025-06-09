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«Лада Калина» сбила двухлетнего мальчика во дворе дома на Наличной улице

Полиция проводит проверку по факту ДТП во дворе жилого дома в Василеостровском районе Петербурга, в котором пострадал маленький мальчик.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 8 июня в 15:00 во дворе дома 41/14 по Наличной улице 35-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Лада Калина», допустил наезд на двухлетнего ребенка, который выбежал от парадной к припаркованным автомобилям.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двоих несовершеннолетних девочках-подростках на самокате, которые пострадали в аварии на трассе в Лужском районе Ленобласти.