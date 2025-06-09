Подростка из Пермского округа отправили в колонию за украденный аккумулятор

Происшествие случилось в посёлке Кукуштан с двумя юношами 16-ти и 17-ти лет. Как выяснилось, в одну из ночей молодые люди отправились кататься на автомобиле, принадлежащем одному из них. Через некоторое время машина заглохла, и подростки решили осмотреться, чтобы разобраться с проблемой. Решение они обнаружили в чужом припаркованном автомобиле ВАЗ.