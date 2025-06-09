Подростка из Пермского округа отправили в колонию за украденный аккумулятор

Подросток из Пермского округа получил срок в колонии за украденный из чужого авто аккумулятор, сообщает краевое ГУ МВД.
Происшествие случилось в посёлке Кукуштан с двумя юношами 16-ти и 17-ти лет. Как выяснилось, в одну из ночей молодые люди отправились кататься на автомобиле, принадлежащем одному из них. Через некоторое время машина заглохла, и подростки решили осмотреться, чтобы разобраться с проблемой. Решение они обнаружили в чужом припаркованном автомобиле ВАЗ.
Поскольку машина была не закрыта, юношам удалось вытащить аккумулятор. Тем не менее, установив его на своё авто, завести транспорт не получилось. Тогда молодые люди бросили всё и убежали с места преступления.
Когда владелец машины обнаружил проблему, он обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Сотрудники МВД установили причастных и задержали подростков. В июне 2025 года дело было рассмотрено в суде.
«Суд признал несовершеннолетних виновными и назначил одному из них наказание в виде 5 месяцев лишения свободы, второй получил 150 часов обязательных работ», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.