Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ

«Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек, вступил в ряды ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что преступнику на данный момент 58 лет, он вышел из колонии в 2012 году, после чего уехал в Днепропетровскую область, где и присоединился к ВСУ.
Уточняется, что Ворошилова судили за серию убийств, которые он совершал в Самарской области. По данном SHOT, он расправлялся с молодыми парами, приезжавшими провести время недалеко от леса. В 1999 году его приговорили к 15 годам заключения.