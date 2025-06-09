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Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. «Лесной маньяк», орудовавший в Самарской области в 90-е годы, вступил в Вооруженные силы Украины, пишет Telegram-канал SHOT.

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«Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек, вступил в ряды ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступнику на данный момент 58 лет, он вышел из колонии в 2012 году, после чего уехал в Днепропетровскую область, где и присоединился к ВСУ.

Уточняется, что Ворошилова судили за серию убийств, которые он совершал в Самарской области. По данном SHOT, он расправлялся с молодыми парами, приезжавшими провести время недалеко от леса. В 1999 году его приговорили к 15 годам заключения.