На Енисее устанавливают заграждения после разлива 30 тонн топлива из затонувшего буксира

Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, 8 июня около 18:00 буксир типа «ОТ» получил повреждение корпуса при переходе через Казачинские пороги и частично затонул.
Глава Казачинского района Юрий Озерских отметил, что пороги являются опасным участком для судоходства, и для ликвидации возможных последствий подобных происшествий разработаны специальные меры реагирования. На месте работают представители Енисейского пароходства, МЧС России, прокуратуры и администрации района.
По предварительным данным, в реку Енисей попало около 30 тонн топлива. Нефтяное пятно достигло населённых пунктов Пискуновка и Момотово. Для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения на воде устанавливают специальные заграждения. Жителей просят воздержаться от посещения акватории Енисея.
«Угрозы для жителей района нет. Однако существует риск для местной флоры и фауны, с которым будут бороться специалисты», — написал Юрий Озерских в своём телеграм-канале.