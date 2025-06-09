Обвиняемому в получении взятки мэру Красноярска грозит до 15 лет

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Обвиняемому в получении взятки на 180 миллионов рублей мэру Красноярска Владиславу Логинову грозит до 15 лет лишения свободы, следует из инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса.
«Наказывается… лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового», — значится в УК РФ.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018—2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение ремонта городских дорог.
Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавила Петренко.