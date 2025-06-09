Обвиняемому в получении взятки мэру Красноярска грозит до 15 лет

Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.