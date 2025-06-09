В Новоуральске третий день не могут потушить мусорный полигон

На полигоне твердых бытовых отходов в Новоуральске продолжают ликвидировать пожар. Возгорание тушат с вечера 6 июня. В выходные площадь горения составила 2 тысячи квадратных метров, а тления — 28 тысяч «квадратов». Об этом сообщил глава города Вячеслав Тюменцев у себя в Telegram-канале.
— В дневное время проводились мероприятия по тушению пожара путем подвоза и перемешивания ила с ТБО, — уточнил мэр Новоуральска.
В зону возгорания завезли 70 кубометров ила и 120 кубометров инертного материала.
Пожар на полигоне тушат 14 единиц техники и 21 человек.