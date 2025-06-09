В Новоуральске третий день не могут потушить мусорный полигон

На полигоне твердых бытовых отходов в Новоуральске продолжают ликвидировать пожар. Возгорание тушат с вечера 6 июня. В выходные площадь горения составила 2 тысячи квадратных метров, а тления — 28 тысяч «квадратов». Об этом сообщил глава города Вячеслав Тюменцев у себя в Telegram-канале.