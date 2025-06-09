На одной из станций казанского метро мужчина упал на пути перед поездом

К счастью, пассажир жив. Сотрудники метро вывели его с путей и вызвали скорую помощь.
Бригада врачей забрала молодого человека в больницу. Задержки и сбоя в графике движения не было.
Сегодня днем в Казани при заезде на станцию метро «Суконная Слобода» машинист электропоезда, увидев падающего на путь мужчину, применил экстренное торможение.
К счастью, пассажир жив. Сотрудники метро вывели его с путей и вызвали скорую помощь.
Бригада врачей забрала молодого человека в больницу. Задержки и сбоя в графике движения не было.