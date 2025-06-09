Похитительницу девочки в уральском городе проверят на вменяемость

Как выяснилось, когда девочка гуляла на улице, к ней подошла женщина и предложила покататься на роликовых коньках, на что ребенок согласился. После катания женщина купила девочке мороженое, а затем они на автобусе уехали домой к подозреваемой. Там ребенок находился некоторое время. По предварительным данным, насилия к нему не применялось.