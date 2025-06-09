«Звонивший сказал, что необходимо задекларировать сбережения родителей». В Минске 14-летний мальчик принес в банк на обмен сбережения родителей, но получил отказ

В сообщении сказано, что в Партизанское РУВД обратилась семейная пара, которая по причине звонка телефонных мошенников чуть не лишилась сбережений. Супруги рассказали, что их 14-летнему сыну в мессенджерах позвонил неизвестный. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов. Неизвестный сказал, что на имя несовершеннолетнего мошенники оформили кредиты, поэтому в отношении него будет заведено уголовное дело. Для того, чтобы избежать указанного, нужно задекларировать сбережения родителей.