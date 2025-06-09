«Звонивший сказал, что необходимо задекларировать сбережения родителей». В Минске 14-летний мальчик принес в банк на обмен сбережения родителей, но получил отказ

В Минске подросток хотел обменять в банке сбережения родителей, но получил отказ. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Партизанское РУВД обратилась семейная пара, которая по причине звонка телефонных мошенников чуть не лишилась сбережений. Супруги рассказали, что их 14-летнему сыну в мессенджерах позвонил неизвестный. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов. Неизвестный сказал, что на имя несовершеннолетнего мошенники оформили кредиты, поэтому в отношении него будет заведено уголовное дело. Для того, чтобы избежать указанного, нужно задекларировать сбережения родителей.
«Выполняя инструкции, мальчик нашел дома 900 долларов, после чего отправился в банк, чтобы обменять валюту и перевести деньги на счет, указанный мошенниками», — отметили в милиции.
В пресс-службе добавили, что сотрудники банка, заподозрив неладное, отказались проводить операцию. Вернувшись домой, 14-летний мальчик рассказал про случившееся родителям.
«Осознав, что их сын едва не стал жертвой мошенников, супруги незамедлительно обратились в милицию», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
По указанному факту заведено уголовное дело.
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