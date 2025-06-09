СК: мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении взятки в размере 180 млн

Установлено, что с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя и мэра, он получил от директора строительной компании более 180 миллионов рублей. Эти деньги и оплата строительства бани на его земельном участке были даны за помощь в победе компании на конкурсах по ремонту городских дорог.