СК: мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении взятки в размере 180 млн

Следственный комитет России начал уголовное дело против Логинова по статье о взяточничестве в особо крупном размере.
Установлено, что с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя и мэра, он получил от директора строительной компании более 180 миллионов рублей. Эти деньги и оплата строительства бани на его земельном участке были даны за помощь в победе компании на конкурсах по ремонту городских дорог.
В ходе расследования прошли обыски в кабинете Логинова, его доме и в управлении благоустройства города. Были изъяты документы, связанные с муниципальными контрактами и другими важными материалами.
Логинов задержан и ему предъявлено обвинение. Вопрос о мере пресечения, вероятно, будет решен в виде ареста. Расследование продолжается.
Ранее мы публиковали статью, в которой подробно рассказали о задержании мэра.