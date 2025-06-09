В Екатеринбурге утвердили план защиты от ЧС

В Екатеринбурге утвержден план защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций. Такое постановление подписал мэр города Алексей Орлов.
— В документе перечислены действия, которые должны предпринять городские службы и ведомства, а также сроки их исполнения, — рассказали в администрации Екатеринбурга.
Следуя из постановления, безопасность города обеспечат в том числе благодаря мониторингу городских лесов, ситуации на водоёмах, мерам по защите населения на массовых событиях и модернизации системы безопасности. Кроме того, будет скорректирован план эвакуации при ЧС.
Помимо этого, в Екатеринбурге в течение года службы безопасности будут отрабатывать оперативные действия на случай чрезвычайной ситуации.