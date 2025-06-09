Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге утвердили план защиты от ЧС

В мэрии Екатеринбурга назвали меры защиты от чрезвычайных ситуаций.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утвержден план защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций. Такое постановление подписал мэр города Алексей Орлов.

— В документе перечислены действия, которые должны предпринять городские службы и ведомства, а также сроки их исполнения, — рассказали в администрации Екатеринбурга.

Следуя из постановления, безопасность города обеспечат в том числе благодаря мониторингу городских лесов, ситуации на водоёмах, мерам по защите населения на массовых событиях и модернизации системы безопасности. Кроме того, будет скорректирован план эвакуации при ЧС.

Помимо этого, в Екатеринбурге в течение года службы безопасности будут отрабатывать оперативные действия на случай чрезвычайной ситуации.