В Екатеринбурге утвердили план защиты от ЧС

Следуя из постановления, безопасность города обеспечат в том числе благодаря мониторингу городских лесов, ситуации на водоёмах, мерам по защите населения на массовых событиях и модернизации системы безопасности. Кроме того, будет скорректирован план эвакуации при ЧС.