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Радий Хабиров заинтересовался найденным в Башкирии останками ребенка

Глава Башкирии отреагировал на информацию о найденных останках ребенка.

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Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе глава республики Радий Хабиров затронул тему детской безопасности на воде. Поводом для этого стала трагедия годовалой давности, когда два друга исчезли на Белой в конце марта.

Хабиров назвал гибель детей на воде особой трагедией, подчеркнув, что неумение плавать является серьезным упущением в работе. В связи с этим он дал поручение оборудовать бассейн в парке «Патриот» и организовать там пятидневные обучающие курсы для детей.

— Готовьте там пятидневные курсы по плаванию, чтобы учить парней плавать, — сказал он.

Также Хабиров поинтересовался у вице-премьера Ирека Сагитова о результатах поисковых работ 14-летнего Дамира Адигамова, который исчез в марте 2024 году, и чьи останки, предположительно, могли найти под Уфой.

— Обнаруженные останки в настоящее время проходят экспертизу для установления принадлежности пропавшему ребенку. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов судебно-медицинского исследования, — рассказал он.

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