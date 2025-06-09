Радий Хабиров заинтересовался найденным в Башкирии останками ребенка

Хабиров назвал гибель детей на воде особой трагедией, подчеркнув, что неумение плавать является серьезным упущением в работе. В связи с этим он дал поручение оборудовать бассейн в парке «Патриот» и организовать там пятидневные обучающие курсы для детей.