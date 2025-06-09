Радий Хабиров заинтересовался найденным в Башкирии останками ребенка

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе глава республики Радий Хабиров затронул тему детской безопасности на воде. Поводом для этого стала трагедия годовалой давности, когда два друга исчезли на Белой в конце марта.
Хабиров назвал гибель детей на воде особой трагедией, подчеркнув, что неумение плавать является серьезным упущением в работе. В связи с этим он дал поручение оборудовать бассейн в парке «Патриот» и организовать там пятидневные обучающие курсы для детей.
— Готовьте там пятидневные курсы по плаванию, чтобы учить парней плавать, — сказал он.
Также Хабиров поинтересовался у вице-премьера Ирека Сагитова о результатах поисковых работ 14-летнего Дамира Адигамова, который исчез в марте 2024 году, и чьи останки, предположительно, могли найти под Уфой.
— Обнаруженные останки в настоящее время проходят экспертизу для установления принадлежности пропавшему ребенку. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов судебно-медицинского исследования, — рассказал он.
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