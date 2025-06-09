Иномарка Kia Rio горела в историческом центре Самары утром 9 июня

Огонь охватил легковушку в понедельник в Ленинском районе города. Помощь медиков никому не потребовалась, рассказали в областном ГУ МЧС.
Информация о происшествии появилась 9 июня в 11:10. Иномарка Kia Rio вспыхнула в движении около здания городского департамента управления имуществом на улице Льва Толстого, 20. Это было такси.
Видео с места опубликовали в своем телеграм-канале.
«Погибших и пострадавших нет. На ликвидацию возгорания выезжали девять специалистов и две единицы техники», — уточнили в ГУ МЧС.
Ранее грузовик Mercedes с древесными листами горел в Самарской области на трассе Р-229. Там медпомощь тоже никому не потребовалась.
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