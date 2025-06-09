Директора реабилитационного центра «Национальный проект» в Новосибирске приговорили к 8 годам колонии

Жертв похищали как по месту проживания, так и путём обмана, заманивая под различными предлогами на территорию так называемого реабилитационного центра. При задержании к ним применяли насилие и наручники. После доставки в центр людей удерживали, ограничивали их контакты с родственниками, а преступные действия маскировались под лечение от зависимости.