Директора реабилитационного центра «Национальный проект» в Новосибирске приговорили к 8 годам колонии

Новосибирский областной суд в понедельник, 9 июня вынес приговор по делу о похищениях и незаконном удержании людей в реабилитационном центре. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.
На скамье подсудимых оказались директор реабилиационного центра «Национальный проект» Сергей Абашев, а также пятеро его соучастников: Денис Басов, Алексей Мельников, Денис Зильберштейн, Дмитрий Попов и Максим Бурмистров.
Как было установлено судом, с июля 2019-го по август 2020 года созданная Абашевым организованная группа, действовавшая из корыстных побуждений, похитила 9 человек, а также незаконно лишила свободы ещё 16 граждан, страдавших зависимостью от наркотических средств, психотропных веществ, игровой и алкогольной зависимости.
Чтобы создать видимость легальной деятельности, злоумышленники зарегистрировали некоммерческую организацию — реабилитационный центр «Национальный проект», декларирующую помощь лицам, оказавшимся в критической ситуации, включая моральную, психологическую и социальную поддержку.
Жертв похищали как по месту проживания, так и путём обмана, заманивая под различными предлогами на территорию так называемого реабилитационного центра. При задержании к ним применяли насилие и наручники. После доставки в центр людей удерживали, ограничивали их контакты с родственниками, а преступные действия маскировались под лечение от зависимости.
Похищенные лишались даже возможности свободно передвигаться по реабилитационному центру, поскольку все двери были оборудованы замками, окна — металлическими конструкциями, а на придомовой территории центра держали сторожевых собак.
В результате Новосибирский областной суд в зависимости от роли и степени участия каждого из подсудимых в совершении преступлений назначил им следующие наказания:
• Сергею Абашеву — лишение свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;
• Максиму Бурмистрову — лишение свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;
• Денису Басову — лишение свободы на срок 6 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;
• Алексею Мельникову — лишение свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;
• Дмитрию Попову и Денису Зильберштейну — лишение свободы на срок 5 лет условно каждому, с испытательным сроком 3 года.
Абашев, Бурмистров, Басов и Мельников были взяты под стражу в зале суда.
Суд также удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму более 1 100 000 рублей.
«Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в Судебном департаменте.