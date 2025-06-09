Мужчина погиб при пожаре в доме в Калинковичском районе

Сообщение о пожаре в доме в деревне Березовка поступило спасателям 8 июня после семи часов вечера. Работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома 1977 года рождения.
Специалисты устанавливают причины пожара и гибели человека.
9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе при пожаре в доме погиб мужчина. Об этом сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в доме в деревне Березовка поступило спасателям 8 июня после семи часов вечера. Работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома 1977 года рождения.
Специалисты устанавливают причины пожара и гибели человека.