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В Новой Москве задержали обвиняемого в убийстве мужчины

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Новой Москве, обвиняемый задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовно дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса последний вину признал и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 июня около жилого дома на улице 40 лет Октября в Щербинке во время конфликта фигурант ударил малознакомого мужчину ножом в голову. От полученного ранения потерпевший умер на месте.

Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепление доказательств.