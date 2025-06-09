В Новой Москве задержали обвиняемого в убийстве мужчины

«Возбуждено уголовно дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса последний вину признал и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 6 июня около жилого дома на улице 40 лет Октября в Щербинке во время конфликта фигурант ударил малознакомого мужчину ножом в голову. От полученного ранения потерпевший умер на месте.
Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепление доказательств.