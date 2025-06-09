В Воронежской области 14-летний мальчик утонул на глазах отца

Трагедия случилась 6 июня на берегу водоема в селе Левашовка Аннинского района, где подросток отдыхал вместе с родителем. Во время купания ребенок начал тонуть, отец и отдыхающие пытались его спасти, но не успели — мальчик ушел под воду. Они сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Позже водолазы достали тело подростка со дна водоема.