В Воронежской области 14-летний мальчик утонул на глазах отца

В Воронежской области мальчик утонул на глазах отца, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Трагедия случилась 6 июня на берегу водоема в селе Левашовка Аннинского района, где подросток отдыхал вместе с родителем. Во время купания ребенок начал тонуть, отец и отдыхающие пытались его спасти, но не успели — мальчик ушел под воду. Они сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Позже водолазы достали тело подростка со дна водоема.
СК проводит процессуальную проверку. Следователь осмотрел место происшествия, на теле мальчика нет видимых следов насильственной смерти.
«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.