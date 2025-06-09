В Латвии возбудили дело против выступившего на русском языке депутата Сейма

5 июня портал латвийского гостелерадио LSM сообщил, что парламент Латвии отстранил от участия в заседании депутата Росликова за сказанные на русском слова «Русский язык — наш язык!». Это произошло в ходе рассмотрения в Сейме декларации «об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в советский период в Латвии «русификации». Росликов выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские.