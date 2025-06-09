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В Латвии возбудили дело против выступившего на русском языке депутата Сейма

ВИЛЬНЮС, 9 июня. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело в отношении депутата Сейма (парламента) страны, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова после его выступления в поддержку русского языка. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на ведомство.

Источник: Reuters

Как утверждает СГБ, законодатель подозревается в «оказании помощи РФ» и «разжигании национальной ненависти и вражды». В ведомстве указали, что уже неоднократно вели с Росликовым профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения преступлений.

5 июня портал латвийского гостелерадио LSM сообщил, что парламент Латвии отстранил от участия в заседании депутата Росликова за сказанные на русском слова «Русский язык — наш язык!». Это произошло в ходе рассмотрения в Сейме декларации «об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в советский период в Латвии «русификации». Росликов выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативная реакция Сейма Латвии на выступление депутата на русском языке была предсказуемой.