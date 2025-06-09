Под Степногорском при пожаре погиб десятилетний мальчик

Как сообщили в Департаменте по ЧС Акмолинской области, сигнал о возгорании поступил вечером. Пожарные подразделения Степногорска прибыли на место и локализовали пожар на площади 30 квадратных метров за 20 минут. В ходе тушения был извлечён газовый баллон — удалось предотвратить его взрыв и дальнейшее распространение огня.