Под Степногорском при пожаре погиб десятилетний мальчик

Как сообщили в Департаменте по ЧС Акмолинской области, сигнал о возгорании поступил вечером. Пожарные подразделения Степногорска прибыли на место и локализовали пожар на площади 30 квадратных метров за 20 минут. В ходе тушения был извлечён газовый баллон — удалось предотвратить его взрыв и дальнейшее распространение огня.
Самое страшное случилось до их приезда. Соседи первыми заметили дым и, рискуя жизнью, вытащили пострадавших из горящего дома. Оба находились без сознания из-за отравления продуктами горения.
К сожалению, несмотря на оперативную помощь, ребёнок скончался в больнице.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.