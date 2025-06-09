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Под Степногорском при пожаре погиб десятилетний мальчик

Трагедия произошла в селе Карабулак рядом со Степногорском. При пожаре в частном доме пострадали женщина и её 10-летний сын. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в больнице от отравления угарным газом. Мать от госпитализации отказалась, передаёт BAQ.KZ.

Источник: unsplash

Как сообщили в Департаменте по ЧС Акмолинской области, сигнал о возгорании поступил вечером. Пожарные подразделения Степногорска прибыли на место и локализовали пожар на площади 30 квадратных метров за 20 минут. В ходе тушения был извлечён газовый баллон — удалось предотвратить его взрыв и дальнейшее распространение огня.

Самое страшное случилось до их приезда. Соседи первыми заметили дым и, рискуя жизнью, вытащили пострадавших из горящего дома. Оба находились без сознания из-за отравления продуктами горения.

К сожалению, несмотря на оперативную помощь, ребёнок скончался в больнице.

сообщили в управлении по ЧС

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.