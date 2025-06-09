3 человека пострадали в ДТП с Chevrolet и SsangYong в Самарской области 9 июня

Это произошло в понедельник утром в Шигонском районе губернии. Водителям и пассажиру одной из иномарок потребовалась помощь медиков, сообщили в региональном главке.
62-летний мужчина на Chevrolet Klan ехал по 21-му километру дороги «Сызрань — Шигоны — Волжский Утес» с города в сторону муниципального центра. При повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил и врезался в SsangYong Actyon.
Второй машиной управлял 56-летний автолюбитель. После столкновения вылетел в кювет. Его с 53-летним пассажиром госпитализировали. Владельцу первой иномарки оказали разовую медпомощь.
А в Сызрани 76-летний пенсионер на «Калине» врезался в 52-летнего мужчину на «Гранте». Обоим назначили амбулаторное лечение.
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