3 человека пострадали в ДТП с Chevrolet и SsangYong в Самарской области 9 июня

62-летний мужчина на Chevrolet Klan ехал по 21-му километру дороги «Сызрань — Шигоны — Волжский Утес» с города в сторону муниципального центра. При повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил и врезался в SsangYong Actyon.