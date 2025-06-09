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В Сосновском районе грузовик слетел в кювет и загорелся

Перед этим он столкнулся с другой фурой.

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Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Сосновском районе на автодороге «Аргаяш — Долгодеревенское» водитель за рулем большегруза Shacman врезался в большегруз Iveco и съехал в кювет, после чего загорелся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Все случилось 9 июня 2025 года на повороте к поселку Мирный. За рулем Shacman был водитель 1967 года рождения, Iveco управлял мужчина 1985 года рождения. Предварительно, водитель Shacman не уступил при повороте налево, из-за чего и произошло столкновение.

В результате ДТП оба водителя получили травмы.

«Пострадавших водителей из автомобилей извлекли очевидцы, они переданы работникам скорой помощи», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте происшествия организовано реверсивное движение. Обстоятельства аварии устанавливаются.