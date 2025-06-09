В Сосновском районе грузовик слетел в кювет и загорелся

Все случилось 9 июня 2025 года на повороте к поселку Мирный. За рулем Shacman был водитель 1967 года рождения, Iveco управлял мужчина 1985 года рождения. Предварительно, водитель Shacman не уступил при повороте налево, из-за чего и произошло столкновение.