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СМИ сообщили о задержании главы Соцфонда Красноярского края

В отношении управляющей Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю Елены Лапко и ее подчиненной возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ). Ее подчиненная Елена Емельянова подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным источника, Елена Лапко могла фиктивно трудоустроить в фонд свою знакомую. Также ее, вместе с Еленой Емельяновой, подозревают в незаконном начислении и выплате социальных пособий людям, которые не имели на них права. Суммы пособий также незаконно завышались.

«По факту размер ущерба может увеличиться до 2 млрд рублей», — приводит агентство слова своего собеседника.

Обе чиновницы задержаны.

55-летняя Елена Лапко работает в должности управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю с 2023 года. До этого, с 2001 года, она работала в Пенсионном фонде РФ, где дослужилась до должности заместителя управляющего Отделением. Стоит отметить, что ее прежний руководитель Денис Майборода был признан виновным в растрате в особо крупном размере и получении особо крупной взятки (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд отправил его в колонию на 12,5 лет, а также оштрафовал на 1,3 млн рублей.