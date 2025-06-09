СМИ сообщили о задержании главы Соцфонда Красноярского края

55-летняя Елена Лапко работает в должности управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю с 2023 года. До этого, с 2001 года, она работала в Пенсионном фонде РФ, где дослужилась до должности заместителя управляющего Отделением. Стоит отметить, что ее прежний руководитель Денис Майборода был признан виновным в растрате в особо крупном размере и получении особо крупной взятки (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд отправил его в колонию на 12,5 лет, а также оштрафовал на 1,3 млн рублей.