В Ростовской области раскрыли канал незаконной миграции с фиктивными браками

В Ростовской области выявили канал незаконной миграции. Предполагаемым организатором оказался руководитель строительных объектов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
— Предварительно, подозреваемый с помощью фиктивных браков оказывал содействие приезжим при получении разрешений для пребывания в стране. Мужчина нарушал закон для привлечения рабочей силы по заниженной ставке оплаты труда, — рассказали в ведомстве.
Задержанному предъявили обвинение (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), а потом взяли под стражу. Мужчине грозят от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
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