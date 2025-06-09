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В Ростовской области раскрыли канал незаконной миграции с фиктивными браками

Подозреваемого в организации незаконной миграции задержали в Ростовской области.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выявили канал незаконной миграции. Предполагаемым организатором оказался руководитель строительных объектов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

— Предварительно, подозреваемый с помощью фиктивных браков оказывал содействие приезжим при получении разрешений для пребывания в стране. Мужчина нарушал закон для привлечения рабочей силы по заниженной ставке оплаты труда, — рассказали в ведомстве.

Задержанному предъявили обвинение (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), а потом взяли под стражу. Мужчине грозят от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

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