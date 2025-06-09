В Омске сотрудник пиццерии обокрал диджея из соседнего бара

По камерам видеонаблюдения очень быстро был установлен «музыкальный» вор. Им оказался 29-летний работник соседней пиццерии, который и был задержан в тот же день по месту жительства. Полицейским омич признался, что зашел в бар расслабиться после тяжелого трудового дня, а ноутбук похитил в состоянии алкогольного опьянения. Ноутбук оказался дома у воришки и в настоящее время он уже возвращен законному владельцу.