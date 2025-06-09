В Омске сотрудник пиццерии обокрал диджея из соседнего бара

К сотрудникам омской полиции обратился 27-летний работник бара с заявлением о краже ноутбука стоимостью 7 000 рублей. Об этом сегодня, 9 июня, сообщается на официальной странице УМВД России по городу Омску социальной сети «Вконтакте».
Воровство, как выяснили следователи, произошло ночью в увеселительном заведении на улице Ленина. В зале было много танцующих посетителей, но в какой-то момент вдруг перестала играть музыка. Диджей, который отвечал за развлекательную программу, пошел проверять оргтехнику и очень удивился тому факту, кто-то отсоединил провода от колонок и забрал ноутбук прямо во время дискотеки.
По камерам видеонаблюдения очень быстро был установлен «музыкальный» вор. Им оказался 29-летний работник соседней пиццерии, который и был задержан в тот же день по месту жительства. Полицейским омич признался, что зашел в бар расслабиться после тяжелого трудового дня, а ноутбук похитил в состоянии алкогольного опьянения. Ноутбук оказался дома у воришки и в настоящее время он уже возвращен законному владельцу.
Следователь отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску возбудил против сотрудника пиццерии уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в ведомстве.