В Подмосковье молния ударила в беседку с отдыхающими: пострадали восемь человек

Около 18:00 началась сильная гроза с ливнем. Несколько человек укрылись в беседке, рассчитывая на защиту от дождя. Однако мощный разряд молнии поразил именно это место. Удар оглушил всех находившихся внутри, разбросал еду и напитки. Часть отдыхающих получила легкие травмы. Серьезнее всего пострадала 30-летняя женщина: разряд молнии прошёл через грудь и руки.