В Подмосковье молния ударила в беседку с отдыхающими: пострадали восемь человек

8 июня на пляже «Слобода» неподалеку от города Видное в беседку, где находились отдыхающие, ударила молния. Пострадали восемь человек, включая женщину, получившую ожоги груди и рук. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Около 18:00 началась сильная гроза с ливнем. Несколько человек укрылись в беседке, рассчитывая на защиту от дождя. Однако мощный разряд молнии поразил именно это место. Удар оглушил всех находившихся внутри, разбросал еду и напитки. Часть отдыхающих получила легкие травмы. Серьезнее всего пострадала 30-летняя женщина: разряд молнии прошёл через грудь и руки.
Сразу после происшествия пострадавшей оказали первую помощь другие отдыхающие, среди которых были люди с медицинским образованием. Затем женщину, находившуюся в шоковом состоянии, госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.
По данным на 9 июня, пациентка находилась в стабильном состоянии, однако лечение ожогов займет длительное время.