Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС

РЯЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости. Режим ЧС введен в Юрьев-Польском районе Владимирской области после грозы и усиления ветра, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

По словам Авдеева, 7 и 8 июня в результате неблагоприятных погодных явлений произошли локальные отключения электроснабжения, оно было восстановлено к утру. В ночь на 9 июня из-за грозы и сильного ветра возникли новые проблемы. Усилиями 21 бригады энергетиков причины временных отключений света к 9.00 ликвидированы. К концу рабочего дня специалисты рассчитывают полностью восстановить электроснабжение.

«Особенно сильно от стихии пострадал Юрьев-Польский район. Местные власти оперативно приступили к устранению последствий. На районном уровне введен режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Среди людей жертв нет — обращений за помощью не поступало», — написал Авдеев.