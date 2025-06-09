В Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС

По словам Авдеева, 7 и 8 июня в результате неблагоприятных погодных явлений произошли локальные отключения электроснабжения, оно было восстановлено к утру. В ночь на 9 июня из-за грозы и сильного ветра возникли новые проблемы. Усилиями 21 бригады энергетиков причины временных отключений света к 9.00 ликвидированы. К концу рабочего дня специалисты рассчитывают полностью восстановить электроснабжение.