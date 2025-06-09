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Двух жителей Кубани задержали за незаконную продажу оружия

Полиция задержала двух жителей Краснодарского края, которые с июля 2024 года по март 2025 года продавали автоматы Калашникова и патроны в составе преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Источник: Коммерсантъ

42-летний житель Анапы и 50-летний мужчина из Гулькевичского района незаконно продали три автомата Калашникова и около 2,7 тыс. патронов для нарезного оружия.

Подозреваемых арестовали сотрудники УУР ГУ краевого главка полиции в Запорожской области. Затем их доставили в Краснодарский край и заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). По месту жительства фигурантов провели обыски. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для выявления схемы поставки оружия и боеприпасов на территорию Кубани.