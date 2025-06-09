В Запорожской области вновь перебои с электричеством из-за аварии

«Министерство энергетики Запорожской области сообщает о возникновении нештатной ситуации, повлекшей за собой перебои в электроснабжении региона. В настоящий момент специалисты в экстренном порядке работают над выяснением причин произошедшего сбоя. Энергетики делают все возможное для скорейшего устранения последствий аварии и восстановления электроснабжения», — говорится в сообщении.
Проблемы с энерго- и водоснабжением возникли в Запорожской области после нескольких атак ВСУ на энергосистему в начале недели. Основную часть абонентов специалистам удалось запитать в кратчайшие сроки. Однако в некоторых частях региона проблемы со светом, водой и связью периодически возникают ввиду ремонтных работ.