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Турист получил 70 процентов ожогов тела после пожара на яхте в Геленджике

В Геленджике на пляже «Сады морей» загорелась прогулочная яхта с туристами, в результате чего один из отдыхающих получил тяжелые ожоги. Инцидент произошёл в субботу у понтонного причала, когда во время заправки внезапно вспыхнуло топливо. Пожар охватил судно за считанные минуты.

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По данным СМИ, один из пассажиров получил ожоги 70% поверхности тела и был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Капитан яхты после происшествия скрылся с места ЧП. Сейчас правоохранительные органы ведут его активный поиск, чтобы установить все обстоятельства случившегося и привлечь виновного к ответственности.

Местные власти призывают туристов быть внимательнее и соблюдать меры безопасности при использовании плавсредств. Расследование продолжается.