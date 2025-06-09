По данным СМИ, один из пассажиров получил ожоги 70% поверхности тела и был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
Капитан яхты после происшествия скрылся с места ЧП. Сейчас правоохранительные органы ведут его активный поиск, чтобы установить все обстоятельства случившегося и привлечь виновного к ответственности.
Местные власти призывают туристов быть внимательнее и соблюдать меры безопасности при использовании плавсредств. Расследование продолжается.
Турист получил 70 процентов ожогов тела после пожара на яхте в Геленджике
В Геленджике на пляже «Сады морей» загорелась прогулочная яхта с туристами, в результате чего один из отдыхающих получил тяжелые ожоги. Инцидент произошёл в субботу у понтонного причала, когда во время заправки внезапно вспыхнуло топливо. Пожар охватил судно за считанные минуты.
По данным СМИ, один из пассажиров получил ожоги 70% поверхности тела и был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.