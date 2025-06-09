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Информацию о мазуте на пляже в Новороссийске направили в Роспотребнадзор

Мониторинг инспекции показал отсутствие следов мазута в акватории Цемесской бухты.

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Источник: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire

Информацию о мазуте на пляже в Новороссийске направили в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба администрации города.

В соцсетях распространилась информация об обнаруженных на пляже и в акватории Черного моря следов, предположительно — нефтепродуктов.

Надзорные ведомства проверят ситуацию и примут необходимые меры. Однако, по данным портового контроля Новороссийска, который ежедневно ведет наблюдение за акваторией, на текущий момент в Цемесской бухте загрязнений мазутом не обнаружено.

Напомним, РСТ попросил пересмотреть решение об ограничении доступа на пляжи Анапы.

Ранее мы писали, в Анапе студенты-медики предупреждают туристов на пляже о запрете купания. С 7 июня на побережье дежурят волонтеры. Они ходят по пляжу и объясняют отдыхающим, почему нельзя купаться в море и каковы могут быть последствия контакта с нефтепродуктами.