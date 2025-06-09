Информацию о мазуте на пляже в Новороссийске направили в Роспотребнадзор

Ранее мы писали, в Анапе студенты-медики предупреждают туристов на пляже о запрете купания. С 7 июня на побережье дежурят волонтеры. Они ходят по пляжу и объясняют отдыхающим, почему нельзя купаться в море и каковы могут быть последствия контакта с нефтепродуктами.