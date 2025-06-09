Информацию о мазуте на пляже в Новороссийске направили в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба администрации города.
В соцсетях распространилась информация об обнаруженных на пляже и в акватории Черного моря следов, предположительно — нефтепродуктов.
Надзорные ведомства проверят ситуацию и примут необходимые меры. Однако, по данным портового контроля Новороссийска, который ежедневно ведет наблюдение за акваторией, на текущий момент в Цемесской бухте загрязнений мазутом не обнаружено.
Напомним, РСТ попросил пересмотреть решение об ограничении доступа на пляжи Анапы.
Ранее мы писали, в Анапе студенты-медики предупреждают туристов на пляже о запрете купания. С 7 июня на побережье дежурят волонтеры. Они ходят по пляжу и объясняют отдыхающим, почему нельзя купаться в море и каковы могут быть последствия контакта с нефтепродуктами.