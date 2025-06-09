Нижегородцев предупредили о фейковом Telegram-канале гордумы

Об этом сообщается в официальном канале гордумы. По данным представителей муниципального парламента, в фейковом канале говорится о якобы акции памяти погибших в Саваслейке. Этот пост переслали администраторам различных пабликов и редакциям СМИ. Но распространяемая информация является недостоверной. Поэтому нижегородцев просят быть бдительнее и доверять только официальным источникам.