Дело Ura.ru: в Екатеринбурге обжалованы аресты редактора и экс-силовика

Как сообщили Накануне.RU в суде, одну из них подали защитники редактора Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки. 6 июня суд заключил его под стражу до 4 августа 2025 года. Защита просит избрать журналисту более мягкую меру пресечения.