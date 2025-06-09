КАМАЗ насмерть сбил велосипедиста в Семее

«9 июня текущего года около 15:10 в городе Семей произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки “КАМАЗ”, выезжая с улицы Папанина на улицу Каржаубайулы, совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по проезжей части. В результате наезда мужчина, управлявший велосипедом, от полученных травм скончался на месте происшествия. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.