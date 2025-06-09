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Частный дом и гараж загорелись в Батайске, ведется тушение

В Батайске частный дом и гараж загорелись на площади в 30 кв. метров.

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Источник: Комсомольская правда

Днем 9 июня в Батайске вспыхнули частный дом и гараж, сейчас ведется тушение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пламя разгорелось на Островского, 13. Экстренную службу вызвали в 14:32, в 14:51 горение локализовали на 30 кв. метрах. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли.

В эти минуты на месте происшествия от МЧС работают восемь человек, используется две единицы техники. Информации о пострадавших нет. Причину возгорания выяснят специалисты.

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