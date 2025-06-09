В Лос-Анджелесе задержали около 60 участников массовых беспорядков

В пятницу, 6 июня, толпа собралась у здания столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе. Полиция назвала собрание незаконным и приказала толпе разойтись. По данным издания, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. На следующий день, 7 июня, протесты продолжились.