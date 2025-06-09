В Лос-Анджелесе задержали около 60 участников массовых беспорядков

Беспорядки начались после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести в город подразделения Национальной гвардии.
По словам полицейских, акция протеста переросла в вандализм, нападения и нанесение другого ущерба. Власти объявили мероприятие «незаконным собранием», после чего многие покинули акцию, но некоторые остались.
По словам полиции, двое сотрудников были ранены, а один был доставлен в больницу для лечения травм, не угрожающих жизни.
По данным Reuters, 7 июня правоохранительные органы вступили в стычки примерно со 100 протестующими в районе Парамаунт на юго-востоке города.
Ранее подразделение Министерства внутренней безопасности США использовало светошумовые гранаты во время двух рейдов в ресторанах Сан-Диего.
За неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.
В пятницу, 6 июня, толпа собралась у здания столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе. Полиция назвала собрание незаконным и приказала толпе разойтись. По данным издания, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. На следующий день, 7 июня, протесты продолжились.