100 техногенных пожаров вспыхнуло в Самарской области за неделю с 2 по 9 июня

В Самарской области с 2 по 9 июня произошло 100 техногенных воспламенений. Об этом стало известно от регионального ГУ МЧС.
Так, 5 июня произошло возгорание детских вещей в одном из жилых домов, пострадали 4 человека. Специалисты подозревают поджог.
Помимо этого, спасатели обращают внимание на лесной пожар, который занял меньше 1 гектара. 15 пожаров произошло из-за сжигания сухой травы.
Ранее мы писали о том, что в Самаре около КРЦ «Звезда» произошло возгорание. По словам ГУ МЧС, вспыхнул строительный мусор. Пострадавших при инциденте нет.
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