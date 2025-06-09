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100 техногенных пожаров вспыхнуло в Самарской области за неделю с 2 по 9 июня

В Самарской области с 2 по 9 июня произошло 100 техногенных воспламенений.

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В Самарской области с 2 по 9 июня произошло 100 техногенных воспламенений. Об этом стало известно от регионального ГУ МЧС.

Так, 5 июня произошло возгорание детских вещей в одном из жилых домов, пострадали 4 человека. Специалисты подозревают поджог.

Помимо этого, спасатели обращают внимание на лесной пожар, который занял меньше 1 гектара. 15 пожаров произошло из-за сжигания сухой травы.

Ранее мы писали о том, что в Самаре около КРЦ «Звезда» произошло возгорание. По словам ГУ МЧС, вспыхнул строительный мусор. Пострадавших при инциденте нет.

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